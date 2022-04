Silvester Automat in Neundorf in die Luft gesprengt

Ein gesprengter Zigarettenautomat in Neundorf. Ein Pkw-Fahrer, der hinterm Steuer eine Flasche Wodka am Hals hatte und von Bürgern gestoppt wurde. Aber sonst ein relativ normales Silvester attestiert die Salzlandpolizei dem Einsatzgeschehen in ihrem Revier.