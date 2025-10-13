Die neuen Trinkwasserleitungen bescheren Neundorf auch neue – barrierefreiere – Bushaltestellen. „Zeitgemäß und notwendig“, sagt Ortsbürgermeister Florian Stops.

Neundorf - In Neundorf herrscht seit einiger Zeit Baustelle. Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ erneuert die Trinkwasserleitung und die dazugehörigen Hausanschlüsse – die Ortsdurchfahrt Staßfurter Straße ist daher auf weiter Strecke gesperrt. Die umfangreichen Bauarbeiten nimmt man zum Anlass, neben der Fahrbahn auch zwei Bushaltestellen von Grund auf verbessern zu können: Künftig, dem derzeitigen Stand der Dinge nach ab Weihnachten, soll man barrierefreier in die Busse ein- und aussteigen.