Staßfurter Stadträte wollten im Sozialausschuss über Vorwürfe gegen Melanie und René Zok sprechen. Der Frau des Bürgermeisters wird ein massives Überschreiten von Kompetenzen vorgeworfen. René Zok selbst, er würde Mitarbeiter unter Druck setzen und Vorwürfe machen. Der Bürgermeister hat den Tagesordnungspunkt heruntergenommen. Stadträte sind darüber empört und kritisieren Zok scharf.

Staßfurt - In Staßfurt herrscht Aufregung und Unruhe. Bürgermeister René Zok (CDU) hat das selbst so bezeichnet, nachdem mehrere Mitarbeiter der Stadt seiner Frau Melanie Zok ein massives Überschreiten von Kompetenzen vorgeworfen hatten und ihm selbst, er würde Mitarbeiter unter Druck setzen und Vorwürfe machen. Ob Melanie Zok als ehrenamtliche Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt Machtmissbrauch betrieben und Mitarbeiter gemobbt hat? Darüber wollten Stadträte im Sozialausschuss reden, der am Dienstag, 19. August, um 18.30 Uhr im Haus am See tagt.