Torsten Sielmon arbeitet als Museumspädagoge in Bernburg. Im Ehrenamt ist er Behindertenbeauftragter.

Bernburg - Torsten Sielmon ist in den alten Gemäuern hoch über der Saale in seinem Element. Das Schloss Bernburg ist wie ein Zuhause für den 59-Jährigen. „Wollen Sie einen kurzen Rundgang?“, fragt er und legt schon los. In schneller Abfolge erklärt er beim Durchgang die Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Manchmal unterbricht er sich aber.