Bekommt Ciech Soda für die Bode in Staßfurt eine unbefristete Einleitungserlaubnis?

Im August 2019 hatte es ein großes Fischsterben in der Bode in Staßfurt gegeben. Die Anglervereine in der Region holten mehrere Tonnen tote Tiere aus dem Fluss.

Staßfurt - Die in Staßfurt ansässige Firma Ciech Soda braucht eine neue Erlaubnis zur Einleitung ihrer Produktionsabwässer in die Bode sowie in das Grundwasser und einen Fischteich in Unseburg. Diese Erlaubnis war Ende Dezember 2021 ausgelaufen. Die Firma hatte im Juli 2021 die sogenannte „Fortführung der wasserrechtlichen Erlaubnis“ beantragt. Diesmal als unbefristete Erlaubnis. Es geht dabei um die Einleitung von Produktionsabwasser aus der Herstellung von Soda.