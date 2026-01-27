Am Samstag öffnete das Dr.-Frank-Gymnasium seine Türen. Vor allem Viertklässler und ihre Eltern informierten sich über das, was das Gymnasium attraktiv macht.

Bei Dr. Frank gibt’s auch musikalische Förderung – etwa das Jugendblasorchester Staßfurt unter der Leitung von Peter Roskoden (Zweiter von rechts).

Staßfurt - Zahlreiche Neugierige kamen am Samstag zum Tag der offenen Tür. Schüler, Eltern, Lehrpersonal und viele Interessierte waren auf dem Schulgelände des Dr.-Frank-Gymnasiums unterwegs, um sich zu informieren ... Punkt 10 Uhr beginnt in der Aula die Begrüßung durch den langjährigen Schulleiter Steffen Schmidt. Jeder Parkplatz rund um das Staßfurter Gymnasium ist besetzt – die Aula vollständig gefüllt. Eine Stunde nach der offiziellen Begrüßung begrüßt man weitere Gäste.