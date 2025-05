Atzendorf. - Keine Schule, aber Jugendliche gibt es trotzdem in Atzendorf. Kein Jugendclub, aber doch die Lust, sich nach der Schule irgendwo zu sehen, wo keine Eltern sind. Es ist die Frage, die so alt ist wie die Menschheit: Wo können sich die Jugendlichen treffen? Je kleiner der Ort, desto schwieriger sind die Möglichkeiten. Und dann passiert das, was von den Älteren im Ort keiner so richtig gut findet: Treffen an der Bushaltestelle oder wie in Atzendorf am Teich. Anwohner in der Nähe finden es lästig, es ist zu laut, Müll sammelt sich an.

