Landesbildungsminister Jan Riedel besuchte das erste Treffen eines neuen Netzwerks der Schulleiter Staßfurts – und motivierte zu einer stärkeren Zusammenarbeit.

Startschuss für neues Netzwerk! Unten von links nach rechts: Frau A. Haberzettel (GS Löderburg), Herr Schmidt (Gymnasium Staßfurt), Frau Frank (Gemeinschaftsschule Staßfurt), Bildungsminister Riedel (CDU), Frau König (GS Hecklingen), Frau Schatz (GS Wolmirsleben), Frau Hoppe (GS Nord Staßfurt). Oben von links nach rechts: Frau K. Hartmann (GS L. Uhland), Frau Dr. A. Wolters (Landesschulamt MD), Frau S. Krug (Förderschulzentrum Wolmirsleben), Frau G. Lange (GS Förderstedt), Herr S. Rosomkewicz (Mitglied des Landtags), Frau S. Haberzettel (GS Westeregeln), Herr T. Karnstedt (Förderschule Staßfurt).

Staßfurt - Die Schulleiter der Stadt wollen ihre Zusammenarbeit stärken und haben sich als schulformübergreifendes Netzwerk zusammengefunden. Es solle eine „Initialzündung“ sein, sagt Kathrin Hartmann, ehemalige Ortsbürgermeisterin von Neundorf und Leiterin der Staßfurter Uhland-Grundschule. „Bestimmte Themen haben alle gemeinsam.“