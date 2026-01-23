Zusammenarbeit stärken Bildungsminister gibt Startschuss für Schulleiter-Netzwerk
Landesbildungsminister Jan Riedel besuchte das erste Treffen eines neuen Netzwerks der Schulleiter Staßfurts – und motivierte zu einer stärkeren Zusammenarbeit.
Staßfurt - Die Schulleiter der Stadt wollen ihre Zusammenarbeit stärken und haben sich als schulformübergreifendes Netzwerk zusammengefunden. Es solle eine „Initialzündung“ sein, sagt Kathrin Hartmann, ehemalige Ortsbürgermeisterin von Neundorf und Leiterin der Staßfurter Uhland-Grundschule. „Bestimmte Themen haben alle gemeinsam.“