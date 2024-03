Staßfurt. - Die Vorfreude auf die Osterfeuer ist vielerorts groß. Man trifft sich, verabschiedet an den wärmenden Flammen in froher Runde die kalte Jahreszeit. Doch was, wenn etwas auf oder unter den Reisighaufen liegt, was nie und nimmer dahingehört? Wenn es ganze Baumstämme oder -wurzeln sind, behandeltes Holz wie Schränke, anderer Sperrmüll gar oder Flaschensammlungen? – Tatsächlich passiert das immer wieder, obwohl die Veranstalter – meist Feuerwehr- oder andere Vereine – darauf hinweisen. In Rathmannsdorf beispielsweise ist das Osterfeuer gefährdet, nachdem hier oben genannte Dinge auf der Feuerstelle in der Kiesgrube gelandet waren. In Hohenerxleben zum Beispiel erfolgt eine kontrollierte Schnittgut-Annahme an den Sonnabenden 16. und 23. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr vor Ort.

Das Ordnungsamt der Stadt Staßfurt macht darauf aufmerksam, dass Veranstaltung durchaus abgesagt werden, wenn nicht das zum Verbrennen vorliegt, was verbrannt werden darf. Und die Kameraden hätten in ihrer Freizeit wahrlich andere Dinge vor, als solchen Unrat rauszusuchen und ordentlich zu entsorgen. Damit alle, Veranstalter wie Gäste, entspannte Osterfeuer erleben können, hoffen die Verantwortlichen, dass sie keine Müllberge zu beklagen haben und lediglich Baum- und Gehölzschnitt entzündet werden kann.

Termine gesammelt

Hier die von der Verwaltung gesammelten Osterfeuertermine im Bereich der Stadt Staßfurt:

Gründonnerstag, 28. März, 19 Uhr: in Hohenerxleben, Fackelumzug ab Kita zur Hundefreilauffläche an der Gartenanlage Kreisstraße mit der freiwilligen Feuerwehr und dem Heimatverein, bis 24 Uhr.

Ostersonnabend, 30. März, 17 Uhr: in Atzendorf auf dem Sportplatzgelände mit der ZLG (bis 24 Uhr) und in Neundorf, hinter der alten Post mit der freiwilligen Feuerwehr (bis 24 Uhr); 18 Uhr: Athensleben mit der Interessengemeinschaft am Dorfgemeinschaftshaus (bis 22 Uhr); Brumby, Sportplatz Üllnitzer Straße mit der freiwilligen Feuerwehr (bis 1 Uhr) und Löderburg auf der alten Deponie mit den Kameraden der Löderburger Ortsfeuerwehr (bis 1 Uhr);

19 Uhr: Rathmannsdorf mit der Ortsfeuerwehr in der Kiesgrube (bis 23 Uhr); Üllnitz mit dem Feuerwehrförderverein auf der Festwiese zwischen Üllnitz und Glöthe (bis 21.30 Uhr).