Ortschaftsrat Staßfurt wehrt sich gegen Instandsetzungspause für Straßen und Spielplätze. Zok: Sogar Sperrungen von Straßen möglich.

Vorsicht Absatz! Auch in der Querstraße in Staßfurt ist große Aufmerksamkeit geboten. Bürgermeister Zok kündigte an, dass sogar mit Straßensperrungen gerechnet werden müsse, weil Kanäle einzubrechen drohen.

Staßfurt. - „Ich mache mir echt Sorgen, wenn der Schnee weg ist“, sagt Harald Weise (UBvS) im Ortschaftsrat Staßfurt, als es um die Aussetzung eines Stadtratsbeschlusses zu Straßeninstandhaltung/-ausbau geht und bringt es auf den Punkt: „Wieviel schlimmer wird es noch?“ Man sehe ja ein, dass gespart werden müsse. Aber nur zur Gefahrenabwehr reagieren? „Der Stau beim nötigen grundhaften Ausbau liegt hier bei 55 Millionen Euro. Wie hoch ist der Stau bei Reparaturen?“