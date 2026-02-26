Bürger beschweren sich über Zustände Bürgermeister von Güsten heftig in der Kritik
Das Thema Fahrradstraße in Güsten eskaliert mit Bekanntwerden eines versperrten Hauseingangs. Auch der Stillstand Kleiner Markt empört. Was Michael Kruse dazu sagt.
Güsten. - Mit schwerwiegenden Vorwürfen sieht sich der Güstener Bürgermeister Michael Kruse (CDU) konfrontiert. Zuletzt brachte der versperrte Eingang zu einem Haushalt mit schwerstbehindertem Kind an der neuen Fahrradstraße das Fass zum Überlaufen.