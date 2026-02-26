Das Thema Fahrradstraße in Güsten eskaliert mit Bekanntwerden eines versperrten Hauseingangs. Auch der Stillstand Kleiner Markt empört. Was Michael Kruse dazu sagt.

Bürgermeister von Güsten heftig in der Kritik

Eine Fahrradstraße, damit der Bürgermeister von Güsten ruhiger wohnt? Das wird ihm von Bürgern vorgeworfen. Die Fahrradstraße ist mittlerweile übrigens mit neuen Zusatzzeichen versehen – Motorräder und Pkw frei.

Güsten. - Mit schwerwiegenden Vorwürfen sieht sich der Güstener Bürgermeister Michael Kruse (CDU) konfrontiert. Zuletzt brachte der versperrte Eingang zu einem Haushalt mit schwerstbehindertem Kind an der neuen Fahrradstraße das Fass zum Überlaufen.