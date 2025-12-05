Am Schachtsee hoffen frühere Dauercamper auf eine Wiedereröffnung der gesperrten Freizeitanlage. Ein langjähriger Camper appelliert an Politik und Verwaltung. Doch ungelöste Fragen zu Brandschutz und Kosten lassen Zweifel wachsen.

Nach behördlicher Schließung: Kann der Campingplatz in Wolmirsleben noch gerettet werden?

Wolmirsleben - Die Campingsaison ist längst vorbei. Am Großen Schachtsee endete sie Anfang April, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Denn der Salzlandkreis hatte die Anlage unter Hinweis auf Mängel beim Baurecht sowie beim Brandschutz mithilfe von 17 Polizeibeamten geschlossen und den Nutzern den Zugang untersagt.