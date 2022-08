Demo-Organisator in Staßfurt schuldig gesprochen

Staßfurt - Thomas Alt, Organisator der Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Staßfurt sowie Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 20. März in Staßfurt, ist rechtskräftig verurteilt worden. Das teilt das Landgericht Magdeburg auf Anfrage mit. „Herr Alt ist durch das zuständige Amtsgericht Aschersleben wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt worden. Die Entscheidung ist seit dem 23. Juni 2022 rechtskräftig“, heißt es. Insgesamt muss Alt also 2000 Euro Strafe zahlen.