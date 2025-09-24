Eine außerplanmäßige Sitzung des Sozialausschusses hat Melanie Zok das (Ehren-)Amt der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gelassen – „im Sinne der Sache“, sagt sie.

Staßfurt - Es war Anfang Juli. Staßfurts Kommunalpolitik, sie ging in die Ferien – Bürgermeister René Zok samt Gattin Melanie Zok auf Reisen. Das berüchtigte Sommerloch klaffte, öffnete Raum für die Heimatfeste, schrie nach Gesprächsstoff und Spekulation für den startenden Wahlkampf auf Landesebene sowie die dazugehörigen Personalrochaden. Also brauchte es in Staßfurt einen Anlass, um mitzuspielen. Drei Monate nach dem Start der öffentlichen Diskussion um Verfehlungen zahlreicher Art hat die politische Riege der Kommune die Personaldebatte am Montagabend zu den Akten gelegt. Untersuchungsausschuss, Verwaltung und Politik kamen zu dem Ergebnis: Weitermachen! Zok und Zok.