Der ehemalige Campingplatz am Großen Schachtsee in Wolmirsleben wurde in der Nacht zu Mittwoch Ziel mehrerer Diebe. Die Polizei wertet derzeit die Erkenntnisse aus.

„Die Spuren und Videoaufnahmen befinden sich in der Auswertung“, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz.

Wolmirsleben - Der ehemalige Campingplatz am Großen Schachtsee in Wolmirsleben wurde in der Nacht zum Mittwoch zum Ziel von mehreren Dieben. „Nach ersten Erkenntnissen haben sie einen Radlader im Wert von rund 25.000 Euro entwendet. Darüber hinaus haben sie mehrere Mobilheime aufgebrochen“, sagte der Besitzer der Anlage, Joachim Nöske.