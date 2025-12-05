Der Dauercamper von Wolmirsleben, Manfred Fürst, appelliert an Bürgermeister Knut Kluczka und den Gemeinderat, sich für die Freizeitanlage stark zu machen.

Wolmirsleben - Die Campingsaison ist längst vorbei. Am Großen Schachtsee endete sie Anfang April bevor sie überhaupt begonnen hatte. Denn der Salzlandkreis hatte die Anlage unter Hinweis auf Mängel beim Baurecht sowie beim Brandschutz mithilfe von 17 Polizeibeamten geschlossen und den Nutzern den Zugang untersagt. Die ehemaligen Dauercamper sorgen sich, dass das eine Schließung für immer war. Manfred Fürst, der sich an diesem Standort mehr als 50 Jahre lang mit seiner Frau erholt hat, hat deshalb an Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) und die Gemeinderäte appelliert, sich für die Wiederinbetriebnahme stark zu machen.