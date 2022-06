E-Scooter: Neues System gegen Falschparker von Bolt in Staßfurt

Sie sind im ganzen Stadtgebiet in Staßfurt zu sehen: Die E-Roller von Bolt. Wie hier in der Hecklinger Straße kommt es auch immer wieder vor, dass sie sehr sperrig auf dem Fußweg oder dem Radweg abgestellt werden.

Staßfurt - Das Ungewohnte wird in naher oder ferner Zukunft auch für Kritiker zur Gewohnheit werden (müssen). Die grünen E-Scooter der estnischen Firma „Bolt“ werden auf unbestimmte Zeit in Staßfurt rollen. Die halbjährliche Testphase seit Mitte November 2021 ist vorbei und wird umgewandelt. „Unser Angebot wurde in Staßfurt sehr gut angenommen, daher werden wir die Vermietung der E-Scooter vor Ort fortsetzen. Mittlerweile haben wir unser Servicegebiet testweise sogar bis zum Löderburger See ausgeweitet“, teilt „Bolt“ auf Volksstimme-Nachfrage mit.