Den Marktplatz ziert die Tanne, die Lichterkette im Breiteweg ist installiert. Nun laufen die Vorbereitungen fürs weihnachtliche Treiben auf vollen Touren.

Lucas Gallinat (links) und Daniel Hauer halfen am vergangenen Donnerstagabend mit, die Lichterkette im Breiteweg aufzuhängen. Sie sorgt in der Vorweihnachtszeit wieder für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Egelner Innenstadt. Darum kümmert sich in jedem Jahr der Verein „Zusammen für Egeln“ (ZfE).

Egeln - Die Stadt Egeln bereitet sich auf Weihnachten vor. In der vergangenen Woche wurde auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eine stattliche Tanne aufgestellt. „Sie stammt von der Autolackiererei Büttner aus Egeln-Nord und wurde von der Spedition Heidler angeliefert“, sagte Bürgermeister Reinhard Luckner, der dafür sehr dankbar ist. In dieser Woche soll der Baum noch seine Beleuchtung bekommen. Am Donnerstag sorgte der Verein „Zusammen für Egeln“ (ZfE) dafür, dass im Breiteweg wieder eine Lichterkette aufgehängt wird. Sie sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Adventszeit in dieser innerstädtischen Hauptverkehrsstraße.