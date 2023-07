Die Filmfreunde sollten sich den 25. August im Terminkalender ankreuzen. Denn auch in diesem Jahr wird es auf der Wasserburg in Egeln wieder das bereits zur Tradition gewordene Kinoerlebnis geben. Möglich macht das die Energie Mittelsachsen (EMS) GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt.

EMS-Pressesprecher Frank Sieweck (l.) und Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner bringen an der Litfaßsäule am Marktplatz in Egeln das Plakat für die diesjährige Open-Air-Kinoveranstaltung auf der Wasserburg an.

Egeln - Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend zusammen mit Freunden, Bekannten oder der Familie in entspannter Atmosphäre einen echten Kultfilm anzuschauen? Dafür sorgt die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) zusammen mit der Stadt Egeln schon seit Jahren.

Wie Pressesprecher Frank Sieweck der Volksstimme mitteilte, ist das Unternehmen bereits fleißig am Planen und Organisieren. Es bereitet auch 2023 wieder das beliebte EMS-Kult-Kino vor. An insgesamt fünf Spielorten wird der regionale Energieversorger in den nächsten Wochen die Riesenleinwand aufbauen und für knisternde Spannung sorgen.

„Den Auftakt gibt es in diesem Jahr am Freitag, 25. August, auf der Wasserburg in Egeln“, sagte Frank Sieweck. Danach geht es in Lindau (Stadt Zerbst), Schönebeck, Nienburg und Walternienburg (Stadt Zerbst) weiter.

Der Clou ist, dass der Eintritt für die Kinofreunde wieder kostenlos möglich ist. Zudem erhalten sie gratis eine Portion Popcorn. Das gehört zu einem Kinoabend einfach dazu.

„Das ist da oben was Besonderes“, lobte der Pressesprecher den Veranstaltungsort auf der Oberburg in Egeln und fügte bei einem Treffen mit Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) im Rathaus hinzu: „Wir hoffen, dass es auch dieses Mal in Egeln brummt und wieder viele Besucher zum Open-Air-Kino kommen.“

„Als Bürgermeister bin ich unheimlich froh darüber, dass die Stadt Egeln mit der EMS das Kultkino veranstaltet“, sagte Luckner. Die Versorgung der Gäste werde wie in den Vorjahren die „Wilde Zicke“ Egeln übernehmen.

Belegschaft von EMS hat Kino-Filme ausgesucht

Siewecks Worten zufolge durfte in diesem Jahr die EMS-Belegschaft darüber entscheiden, welcher Streifen beim Kult-Kino präsentiert wird. Zur Auswahl standen insgesamt sechs Filme. Dazu gehörten die deutsche Komödie „25 km/h“, „Catch Me, If You Can“, die Musical-Adaption davon wurde auf dem Magdeburger Domplatz gezeigt, die Queen- und Freddy-Mercury-Story „Bohemian Rhapsody“, „Bodyguard“ mit Whitney Houston und Kevin Costner, die legendären Blues Brothers“ sowie der ebenfalls sehr musikalische Hollywood-Streifen „A Star Is Born“. Letzterer konnte schließlich mit 29 Prozent der Stimmen die meisten auf sich vereinen. Platz zwei ging an„Bohemian Rhapsody“ (24 Prozent) vor „Catch Me, If You Can“ mit 20 Prozent.

Und das ist die Story: Der in die Jahre gekommene Rockstar Jackson Maine entdeckt die talentierte Sängerin Ally und verliebt sich in sie. Ally hätte ihren großen Traum von einer Musikkarriere fast aufgegeben. Jackson fördert sie und nimmt sie schließlich sogar mit auf seine Tournee. Ally wächst mit ihm als Mentor zum Popstar heran, wodurch die persönliche Beziehung der beiden zu leiden beginnt. Jacksons innere Dämonen und seine Alkoholsucht stellen die Liebe der beiden auf die Probe.„A Star Is Born“, das Regie-Debüt von Bradley Cooper, der auch die männliche Hauptrollespielt, wurde vielfach ausgezeichnet – mit dem Critis Choice Movie Award für die beste Hauptdarstellerin, dem Satelite Award für die beste Kamera sowie dem Oscar für den besten Song „Shallow“. Großen Anteil an diesem Erfolg hat zweifelsohne Lady Gaga in der Rolle der Ally. Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, ist als Sängerin bekannt für ihre schrillen Outfits. Im Film zeigt sie sich von ihrer natürlichen, ungeschminkten, verletzlichen Seite und brilliert mit ihrer außergewöhnlichen Stimme.

„In jedem Fall wird es viel Musik und jede Menge Emotionen geben“, versichert Frank Sieweck. Film-Beginn ist jeweils mit Einbruch der Dunkelheit. Wer möchte, kann sich Kuscheldecke und Klappstuhl für seine ganze besondere Open-Air-Wohnzimmer-Atmosphäre mitbringen.