weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Pläne für 2026: Egelner Mulde: Gemeinden sollen attraktiver werden

Eil
Großbrand in Magdeburg: Einsatz dauerte über zehn Stunden
Großbrand in Magdeburg: Einsatz dauerte über zehn Stunden

Pläne für 2026 Egelner Mulde: Gemeinden sollen attraktiver werden

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr kündigt im Interview weitere Investitionen an - in Infrastruktur, Sportstätten und Bad. Auch Dorfläden Ziel.

Von rki 07.02.2026, 10:49
In Hakeborn, Etgersleben, Borne und Tarthun gibt es Bestrebungen, einen rund um die Uhr nutzbaren Dorfladen von „Unser Schopp", wie diesen hier in Burgkemnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, zu eröffnen und damit die Attraktivität der Dörfer zu erhöhen.
In Hakeborn, Etgersleben, Borne und Tarthun gibt es Bestrebungen, einen rund um die Uhr nutzbaren Dorfladen von „Unser Schopp", wie diesen hier in Burgkemnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, zu eröffnen und damit die Attraktivität der Dörfer zu erhöhen. Foto: René Kiel

Egeln. - Das neue Jahr hält auch für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde eine Menge Herausforderungen bereit. Welche das sind, wie sie gemeistert werden sollen und wie es im vergangenen Jahr lief, erklärt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). Das Gespräch mit ihm führte René Kiel.