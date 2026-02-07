Eil
Pläne für 2026 Egelner Mulde: Gemeinden sollen attraktiver werden
Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr kündigt im Interview weitere Investitionen an - in Infrastruktur, Sportstätten und Bad. Auch Dorfläden Ziel.
07.02.2026, 10:49
Egeln. - Das neue Jahr hält auch für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde eine Menge Herausforderungen bereit. Welche das sind, wie sie gemeistert werden sollen und wie es im vergangenen Jahr lief, erklärt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). Das Gespräch mit ihm führte René Kiel.