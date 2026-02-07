Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr kündigt im Interview weitere Investitionen an - in Infrastruktur, Sportstätten und Bad. Auch Dorfläden Ziel.

In Hakeborn, Etgersleben, Borne und Tarthun gibt es Bestrebungen, einen rund um die Uhr nutzbaren Dorfladen von „Unser Schopp", wie diesen hier in Burgkemnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, zu eröffnen und damit die Attraktivität der Dörfer zu erhöhen.

Egeln. - Das neue Jahr hält auch für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde eine Menge Herausforderungen bereit. Welche das sind, wie sie gemeistert werden sollen und wie es im vergangenen Jahr lief, erklärt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). Das Gespräch mit ihm führte René Kiel.