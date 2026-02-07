weather schneeregen
In der Nähe von Sket und Kartbahn Großbrand in Magdeburg: Einsatz dauerte über zehn Stunden

In Magdeburg gab es einen Großbrand im Bereich Schönebecker Straße. Dieser konnte gegen 10 Uhr vollständig gelöscht werden. Es besteht keine Gefahr mehr.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 07.02.2026, 10:28
Am Morgen des 7. Februars 2026 dauerte der Feuerwehr-Einsatz noch an. In Magdeburg-Buckau gab es einen Großbrand in einem leerstehenden Gebäude.
Magdeburg. - In Magdeburg kam es am Samstag, 7. Februar 2026, in den frühen Morgenstunden zu einem Großbrand in Buckau an der Schönebecker Straße. Nach knapp zehn Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Derzeit laufen noch Restlöscharbeiten.