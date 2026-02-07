Eil
In der Nähe von Sket und Kartbahn Großbrand in Magdeburg: Einsatz dauerte über zehn Stunden
In Magdeburg gab es einen Großbrand im Bereich Schönebecker Straße. Dieser konnte gegen 10 Uhr vollständig gelöscht werden. Es besteht keine Gefahr mehr.
Aktualisiert: 07.02.2026, 10:28
Magdeburg. - In Magdeburg kam es am Samstag, 7. Februar 2026, in den frühen Morgenstunden zu einem Großbrand in Buckau an der Schönebecker Straße. Nach knapp zehn Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Derzeit laufen noch Restlöscharbeiten.