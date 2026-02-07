Eil
Verbesserung für Radfahrer Dauerärgernis zugeparkter Radweg: Zerbst schafft endlich Entlastung – aber nur auf 95 Metern
Der Radweg in der Friedrich‑Naumann‑Straße wird seit Jahren von parkenden Autos blockiert. Jetzt greift die Stadt ein – was sich ändert und wo das Problem bleibt.
07.02.2026, 07:15
Zerbst - Für Radfahrer ist die Zerbster Friedrich-Naumann-Straße streckenweise ein Graus. Zwar existiert ein gepflasterter Radweg - nur parken ihn Autos oftmals halb zu. Ein Ärgernis, das noch in diesem Jahr beseitigt werden soll. So lautet die gute Nachricht, die jedoch mit einem Aber verbunden ist.