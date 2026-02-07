weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Der Radweg in der Friedrich‑Naumann‑Straße wird seit Jahren von parkenden Autos blockiert. Jetzt greift die Stadt ein – was sich ändert und wo das Problem bleibt.

Von Daniela Apel 07.02.2026, 07:15
Der Geh- und Radweg in der Zerbster Friedrich-Naumann-Straße - hier eine Aufnahme zur besseren Veranschaulichung aus dem Herbst - soll im Bereich des dortigen Parks saniert werden.
Der Geh- und Radweg in der Zerbster Friedrich-Naumann-Straße - hier eine Aufnahme zur besseren Veranschaulichung aus dem Herbst - soll im Bereich des dortigen Parks saniert werden. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Für Radfahrer ist die Zerbster Friedrich-Naumann-Straße streckenweise ein Graus. Zwar existiert ein gepflasterter Radweg - nur parken ihn Autos oftmals halb zu. Ein Ärgernis, das noch in diesem Jahr beseitigt werden soll. So lautet die gute Nachricht, die jedoch mit einem Aber verbunden ist.