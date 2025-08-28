Ein Dinner über den Baumwipfeln im Harz: In Braunlage wird eine Gondel der Wurmbergseilbahn zum Gourmetrestaurant. Warum das Event für Sterne-Koch Robin Pietsch und sein Team mehr ist als nur ein kulinarisches Experiment.

Spektakuläres Dinner in der Luft: TV-Koch Robin Pietsch bringt Sterneküche in die Wurmberg-Gondel

Die Wurmbergseilbahn bringt ganzjährig Besucher auf den höchsten Berg Niedersachsens - und am 7. September verwandelt sie sich in ein Spitzenrestaurant.

Braunlage/Wernigerode. - Ein Spitzenrestaurant, das permanent in Bewegung ist und über Baumwipfel schwebt: „Die Idee ist so einzigartig, spannend und verrückt - da musste ich einfach mitmachen“, sagt Robin Pietsch. Wernigerodes Sternekoch spricht von der Gourmetgondel, die in Braunlage abheben soll.