Kriminalhauptkommissar a. D. Rolf Strehler erinnert sich an alte Fälle aus dem Salzland. Diesmal geht es um Verbrechen und andere Polizeifälle rund um Weihnachten.

Ein Kommissar erzählt: Zum Fest passiert nichts – oder doch?

Im Umgang mit elektrischen Geräten sollte man besondere Vorsicht walten lassen.

Staßfurt. - Die Zeiten, als Advent, Weihnachten und Jahreswechsel einfach nur märchenhafter, weiß glitzernder Zauber und gemütliche Besinnlichkeit waren, scheinen leider nicht mehr selbstverständlich zu sein. Dennoch stellen wir ein Bäumchen auf, zünden Kerzen, schmücken unsere Wohnungen und verfallen im Dezember den Verlockungen des Kommerzrausches.