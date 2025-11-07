Das Baustoff-Centrum Staßfurt überzeugt seit 57 Jahren mit Fachkompetenz und Vielseitigkeit. Zur Kundschaft gehören private Heimwerker wie auch Konzerne.

Die 3. Hausmesse des Baustoff-Centrums Staßfurt verzeichnete mit 16 Ausstellern erneut einen Zuwachs. Dabei zu finden auch regionale Anbieter verschiedenster Putze wie die Firma Sievert aus Bernburg oder schlüsselfertiger Häuser von Bau-Elze aus Staßfurt.

Staßfurt. - Zu DDR-Zeiten war das Fachgeschäft an der Bernburger Straße die erste Adresse in Staßfurt und Umgebung, wenn es ums Bauen ging. Damals als AGP – als Arbeitsgemeinschaft der Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Auch nach 57 Jahren, mittlerweile als Baustoff-Centrum (BCS), werden hier Bauherren und Handwerker – egal welcher Größenordnung – „fachlich fundiert beraten und bedient in allen Bereichen“, wie es Prokuristin und Buchhalterin Angela Langer ausdrückt.