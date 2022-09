Bode Einleitungen in die Bode in Staßfurt: Genehmigung für Ciech Soda läuft aus

Ende September läuft die vorübergehend verlängerte Einleitungserlaubnis in die Bode in Staßfurt für Ciech Soda aus. Es gibt mehrere Optionen, wie es danach weiter geht. Ob eine Petition wieder aufgenommen wird, konnte unterdessen am Mittwoch nicht entschieden werden.