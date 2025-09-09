Jubiläum Einrichtung in Etgersleben: Kneipp-Kita etwas ganz Besonderes
Die Etgerslebener Kindertagesstätte „Rappelkiste“ hat ihr 50-jähriges Bestehen mit den 77 Kindern, Eltern, Erzieherinnen und vielen Gästen groß gefeiert. Ihr besonderes Konzept sorgt dafür, dass es eine große Nachfrage nach den Plätzen gibt.
09.09.2025, 10:00
Etgersleben - Mit einem großen Fest haben die Kinder, die Erzieherinnen sowie die Eltern und zahlreiche Gäste am Freitagnachmittag das 50-jährige Bestehen der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Etgersleben gefeiert.