Jubiläum Einrichtung in Etgersleben: Kneipp-Kita etwas ganz Besonderes

Die Etgerslebener Kindertagesstätte „Rappelkiste“ hat ihr 50-jähriges Bestehen mit den 77 Kindern, Eltern, Erzieherinnen und vielen Gästen groß gefeiert. Ihr besonderes Konzept sorgt dafür, dass es eine große Nachfrage nach den Plätzen gibt.