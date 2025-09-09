weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Jubiläum: Einrichtung in Etgersleben: Kneipp-Kita etwas ganz Besonderes

Jubiläum Einrichtung in Etgersleben: Kneipp-Kita etwas ganz Besonderes

Die Etgerslebener Kindertagesstätte „Rappelkiste“ hat ihr 50-jähriges Bestehen mit den 77 Kindern, Eltern, Erzieherinnen und vielen Gästen groß gefeiert. Ihr besonderes Konzept sorgt dafür, dass es eine große Nachfrage nach den Plätzen gibt.

Von René Kiel 09.09.2025, 10:00
Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Etgersleben führten für die Besucher des Festes ein kleines Programm auf.
Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Etgersleben führten für die Besucher des Festes ein kleines Programm auf. Foto: René Kiel

Etgersleben - Mit einem großen Fest haben die Kinder, die Erzieherinnen sowie die Eltern und zahlreiche Gäste am Freitagnachmittag das 50-jährige Bestehen der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Etgersleben gefeiert.