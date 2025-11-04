weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Batteriespeicher Förderstedt: Energieminister reist für Ecostor-Spatenstich an

Armin Willingmann, Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, gibt den offiziellen Startschuss für Batteriespeicher in Förderstedt.

Von Tobias Winkler 04.11.2025, 09:00
So sahen Bauarbeiten am Batteriespeicher kürzlich zum Beispiel bei Ecostor in Schuby (Schleswig-Holstein) aus: Anlieferung eines Trafos.
So sahen Bauarbeiten am Batteriespeicher kürzlich zum Beispiel bei Ecostor in Schuby (Schleswig-Holstein) aus: Anlieferung eines Trafos. Foto: Ecostor

Förderstedt - Mit dem symbolischen Spatenstich gibt Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann, am heutigen Dienstag (gegen 13 Uhr) den Startschuss für das Großprojekt Ecostor in Förderstedt.