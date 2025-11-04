Batteriespeicher Förderstedt Energieminister reist für Ecostor-Spatenstich an
Armin Willingmann, Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, gibt den offiziellen Startschuss für Batteriespeicher in Förderstedt.
04.11.2025, 09:00
Förderstedt - Mit dem symbolischen Spatenstich gibt Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann, am heutigen Dienstag (gegen 13 Uhr) den Startschuss für das Großprojekt Ecostor in Förderstedt.