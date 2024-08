Am Rand des Gewerbegebietes „Bodeniederung" in Gänsefurth befindet sich die Trasse des Europaradweges R1 in keinem guten Zustand. Der Salzlandkreis konnte diesen kurzen Abschnitt nicht auf Vordermann bringen.

Hecklingen/Gänsefurth. - Der Salzlandkreis baut den Euroradweg R1, der über 5117 Kilometer von London über Hecklingen, Berlin in die russische Hauptstadt Moskau führt, in seinem Territorium grundhaft aus.

Dazu gehört auch die Umverlegung der Trasse in der Stadt Hecklingen, um die auf der Straße der Romanik stehende Basilika besser in den Blickpunkt zu rücken. Der R1 verläuft nun aus Richtung Neu Königsaue/B180 kommend nicht mehr durch die Feldflur nach Gänsefurth und von dort nach Staßfurt-Nord, sondern wird zuvor durch Hecklingen geführt.

„Grundsätzlich sind die geplanten R1-Trassen im Bereich Hecklingen fertig. Es fehlt lediglich die Ausschilderung, denn die Wege dürfen ausschließlich von Radfahrern beziehungsweise vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden. Die entsprechenden Beschilderungen werden voraussichtlich im Oktober geliefert“, sagte Landkreis-Sprecher Marko Jeschor der Volksstimme.

Auf einen Termin für die offizielle Übergabe angesprochen, teilte er mit, dass es nicht für jeden Abschnitt eine symbolische Freigabe geben werde. „Das wäre angesichts der vielen Abschnitte unverhältnismäßig. Deswegen haben wir für den Bereich zwischen Seeland und Hecklingen mit Blick auf die noch ausstehenden Arbeiten in Seeland einen Termin Ende Oktober geplant“, sagte Marko Jeschor.

Ein etwa zehn bis 15 Meter langes Teilstück auf dem Pflaumenweg vor dem Klärwerk des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ (WAZV) am Rande des Gewerbegebietes „Bodeniederung“, das laut Salzlandkreis von der Stadt Hecklingen verwaltet wird, befindet sich auch nach dem Neubau der Trasse vom Hecklinger Friedhof in Richtung Gänsefurth in einem schlechten Zustand. In den Löchern steht nach einem Regenguss das Wasser.

Landkreis: Nicht Planungsbestandteil

„Dieser Bereich war von Beginn an nicht Bestandteil der Planungen“, sagte Marko Jeschor und fügte hinzu: „Denn die mit der Sanierung dieses Abschnitts verbundenen höheren Kosten im Vergleich zu anderen Abschnitten hätten nicht über Fördermittel getragen werden können. Mit Blick auf das Gebot der wirtschaftlichen Sparsamkeit und mit Blick auf die trotz der Schlaglöcher durchaus vorhandene Befahrbarkeit haben wir uns entschieden, diesen extrem kurzen Bereich nicht zu sanieren.“

In diesem Zusammenhang verwies Marko Jeschor darauf, dass bereits 2019 die Abstimmungen zwischen dem Salzlandkreis und den Kommunen zu den Ausbaustrecken des R1 stattgefunden hätten.

„Zu Beginn der Planungen erfolgte in Anlehnung an die Fördermodalitäten die klare Trennung an der nun vorliegenden Stelle zwischen Radweg und Wirtschaftsweg an diesem Streckenabschnitt. Während einer Bauberatung wurde dieses Stück nochmal besprochen. Der Ausbau des betroffenen Stückes konnte allerdings nicht analog dem Ausbau des angrenzenden Radweges erfolgen, da gleichermaßen in diesem Bereich eine Zufahrt zu einem Gewerbetreibenden liegt und die Lastübergänge durchaus größer sind“, teilte der Landkreis-Sprecher auf Anfrage der Volksstimme mit.

Des Weiteren befänden sich in diesem Bereich zwei Straßenabläufe, welche im Fall einer Oberflächenertüchtigung komplett angepasst werden müssten. Diese zusätzlichen Kosten hätten nicht über die Fördermittel für den Radweg getragen werden können, so Jeschor.