Am Wochenende gab es in Amesdorf nicht nur für Jungen und Mädchen beim Kinderfest viel zu erleben. In der Kirche gaben die „Ränzelstecher“ Einblicke in die Ortsgeschichte.

Fest für die Kinder, Einblick in die Lokalgeschichte: In Amesdorf war am Wochenende viel los

Der Vereinsvorsitzende Frank Wengorz (links) ist sich für nichts zu schade und unterstützt die Kinder auf dem Fest eifrig beim Tauziehen.

Amesdorf/VS - Schon von weitem waren die großen, roten Traktoren und das leuchtende Feuerwehrauto beim Kinderfest in Amesdorf zu sehen. Viele Jungen und Mädchen nutzten begeistert die Gelegenheit, auf Pferden ihre ersten Reitversuche zu machen. Die Hüpfburg sorgte für ausgelassenes Toben und bei den Bogenschützen aus Giersleben rissen die Teilnehmer nicht ab – alle wollten ihr Geschick beim Zielschießen ausprobieren. Für das leibliche Wohl gab es Gegrilltes und eine große Auswahl an Kuchen, die von Bürgern und Eltern für den Basar gespendet worden waren.