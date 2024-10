In Cochstedt steht ein Haus in Flammen. Die Feuerwehrleute bergen eine leblose Frau. Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Kameraden holt in Cochstedt tote Frau aus dem Feuer

Bei der Brandbekämpfung am Montagmorgen in Cochstedt waren auch Einsatzkräfte der Ortswehren Tarthun und Egeln im Einsatz. Die Egelner waren mit ihrer Drehleiter angerückt.

Cochstedt/Hecklingen. - Die riesigen Qualmwolken sind am Montagmorgen schon von Weitem zu sehen, und ein beißender Brandgeruch liegt in der Nase. Die Feuerwehrleute, die in der Heteborner Straße von Cochstedt versuchen, ein nahezu komplett brennendes Einfamilienhaus zu löschen, erleben derweil dramatische Szenen.