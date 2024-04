Flohmarkt des Seniorenbeirates in Hecklingen für den guten Zweck

Hecklingen - Der Hecklinger Stadtseniorenbeirat hatte wieder einen Flohmarkt für Baby- und Kindersachen im Stadtsaal „Stern“ durchgeführt.

„Vor Ort waren von unserer Seite nur die beiden Mitglieder Klaus-Dieter Hartmann und Dieter Wolff. Aber sie hatten alles im Griff und sind auch mit dem Verlauf zufrieden“, sagte die Beiratsvorsitzende und Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen) der Volksstimme. Ihren Worten zufolge wurden trotz des schönen Wetters mehr als 50 Besucher gezählt.

„Und es wurde auch gekauft, so dass es den Frauen, die einen Verkaufsstand hatten, ebenfalls wieder Spaß gemacht hat“, so das Fazit von Heidemarie Hoffmann.

Im Saal hatten an diesem Tag acht private Stände und ein Stand vom Frauenchor Hecklingen von Kinderbekleidung über Spielzeug, Bücher und Roller den Eltern und Großeltern wieder all das angeboten, was Kinder gebrauchen können.

Publikumsmagnet: Café in der Bauernstube

Ein zusätzlicher Publikumsmagnet war wieder das „Cafè in der Bauernstube“, das ein paar Sängerinnen des Frauenchores Hecklingen schon zum zweiten Mal betrieben hatten. Da wurde so manches Päckchen von dem selbst gebackenen leckeren Kuchen auch „außer Haus“ verkauft.

Insgesamt sind bei diesem Flohmarkt rund 50 Euro von den Standbetreiberinnen statt einer Standmiete dem Seniorenbeirat gespendet worden.

„Das Geld wird voraussichtlich dieses Mal ,angespart’ für eine Veranstaltung für unsere Senioren“, sagte Heidemarie Hoffmann. „In den letzten Jahren hatten wir in jedem der Ortsteile der Stadt einer Kindereinrichtung das Geld zugute kommen lassen“, fügte sie hinzu.

Der nächste Flohmarkt dieser Art ist für den Herbst geplant, wenn die warme Bekleidung für die Kleinen benötigt wird.