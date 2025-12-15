Sachsen-Anhalts einziger Verkehrsflughafen befindet sich seit der Übernahme durch das DLR wieder im Aufwind - auch dank des Drohnentestzentrums.

Sachdsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (r.) zeigt Ministerpräsident Reiner Haseloff (2.v.r.), der Vorstandsvorsitzenden des DLR, Prof. Anke Kaysser-Pyzalla, Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann und Landrat Markus Bauer (l.), dass er nicht weit vom Flughafen entfernt aufgewachsen ist.

Hecklingen/Cochstedt. - Der Verkehrsflughafen Magdeburg-Cochstedt befindet sich seit der Übernahme durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Jahr 2019 im Aufwind. Dort wurde das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme etabliert. Dessen Aufbau konnte mit dem Umbau des ehemaligen Passagierterminals zum Hauptgebäude abgeschlossen werden.