Wirtschaft und Forschung Flughafen Cochstedt mit Drohnentestzentrum im Aufwind
Sachsen-Anhalts einziger Verkehrsflughafen befindet sich seit der Übernahme durch das DLR wieder im Aufwind - auch dank des Drohnentestzentrums.
Aktualisiert: 15.12.2025, 16:58
Hecklingen/Cochstedt. - Der Verkehrsflughafen Magdeburg-Cochstedt befindet sich seit der Übernahme durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Jahr 2019 im Aufwind. Dort wurde das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme etabliert. Dessen Aufbau konnte mit dem Umbau des ehemaligen Passagierterminals zum Hauptgebäude abgeschlossen werden.