Das „Theater des Friedens“ in der Hohenerxlebener Straße schloss 1995. Seitdem gibt es in Staßfurt keine Kinos mehr.Foto: Staßfurter Geschichtsverein

Staßfurt - In der vergangenen Woche haben wir bei unserer Serie „Wie gut kennst Du Staßfurt?“ ein Kino gesucht. Das war unschwer zu erkennen. Doch wo befand es sich? Zwei Volksstimme-Leser haben es erkannt und sich an uns gewandt. „Das Kino in Staßfurt befand sich in der Hohenerxlebener Straße neben ehemals Menz Optik“, schreibt Alexandra Schließer aus Hecklingen. „Es war seinerzeit ein beliebter Treffpunkt aller Kinder, Jugendlicher, Familien, auch Erwachsene. Damals musste man sogar an der Kasse Schlange stehen, um den Film sehen zu können. Das war eine tolle Zeit und man erinnert sich gern zurück.“