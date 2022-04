Gasalarm in Hecklingen: Erdrakete reißt Loch in Leitung

Bei Tiefbauarbeiten in der Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen kam es Mittwochnachmittag zur Beschädigung einer Gashauptleitung der EMS. Menschen kamen dadurch nicht zu Schaden.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Hecklingen, Stephan Broda (l.) und Marc Wenig vom Energieversorger EMS koordinierten den Einsatz in der Wilhelm-Bieser-Straße in Hecklingen.

Hecklingen - Bei Schachtarbeiten einer Baufirma, die im Auftrag des Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in Hecklingen ein neues Glasfasernetz aufbaut, wurde Mittwochnachmittag in der Wilhelm-Bieser-Straße eine Ramm-Rakete eingesetzt. Mit ihr sollte die Straße in einer Tiefe von 60 Zentimeter unterquert werden, um ein Leerrohr verlegen zu können, ohne die Fahrbahn aufreißen zu müssen. Bei diesen Arbeiten sei man auf Steine gestoßen und deshalb etwas tiefer gegangen. Dabei habe man dann die Gasleitung getroffen, sagte der Bauleiter Aram Gasparian der Volksstimme. „Man kann nicht unter den Asphalt sehen und weiß nicht, was darunter ist“, fügte er hinzu.