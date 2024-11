Bornes Rassegeflügelzüchter stellten ihre besten Tiere wieder in einer Geflügelschau auf ihrem Vereinsgelände aus. Zu sehen sind Karl-Heinz Gerhardt, Dietmar Schröder, Andreas Bichtemann, Jens Thiel, Daniela Thiel, Sebastian Eggeling, Kai Schütte (v.l.)

Borne. - Bornes Rassegeflügelzüchter hatten auf ihrer diesjährigen Herbstschau auf dem Gelände des Spartenheims in der Karl-Liebknecht-Straße wieder einmal ihre besten Tiere präsentiert. Dort waren zwei Gänse, drei Enten, 28 Großhühner, 43 Zwerghühner und 59 Tauben von neun Ausstellern zu bestaunen. Leider hatten sich dieses Mal keine Jugendlichen beteiligt, bedauerte die Ausstellungsleitung.

„Karl-Heinz Gerhardt hat fast alles abgeräumt, was es gab“, sagte Vereinschef Sebastian Eggeling der Volksstimme. So wurde Karl-Heinz Gerhardt Vereinsmeister bei den Hühnern und bei den Tauben. Zudem konnte er für seine Tauben der Rasse Gumbinner Weißkopf gelbfahl den Ehrenpreis des Kreisverbandes Aschersleben-Staßfurt der Rassegeflügelzüchter und damit den höchsten Preis der Ausstellung in Empfang nehmen. Sie waren von den Preisrichtern mit einem „Vorzüglich“ (V) bewertet worden.

Über weitere V-Bewertungen konnten sich Kai Schütte für seine Tauben Strasser blau ohne Binden und Dietmar Schröder für seine Thüringer Schnippen schwarz freuen. Letztere sollen zu den ältesten Farbentauben zählen.

Mit einem Hervorragend (Hv) wurden insgesamt vier Züchter ausgezeichnet. Dazu gehörte Karl-Heinz Gerhardt mit KoShamo. Dabei handelt es sich um eine in Japan erzüchtete Rasse von Kampfhühnern. Mit einem Hv wurden auch seine Tauben der Rasse Gumbinner Weißkopf blau mit schwarzen Binden und Gumbinner Weißkopf rotfahl bewertet. Dietmar Schröder punktete mit seinen Tauben der Rasse Modeneser Gazzi blaufahl geschuppt und mit seiner Thüringer Schnippe schwarz. Den Leistungspreis für die beste Kollektion erhielt Dietmar Schröder für seine Thüringer Schnippen.

Der Verein dankt der Bäckerei Stelmecke, Mc Pets Unseburg, Deuka-Futtermittel, den Dachdeckerfirmen Lattorf und Eggeling sowie dem Supermarkt Borne für ihre Unterstützung. Ohne sie wäre die Schau nicht möglich gewesen.