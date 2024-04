Der Kreisverband Aschersleben-Staßfurt der Rassegeflügelzüchter zeichnete in Hecklingen vorbildliche Züchter aus. Mit dabei war auch im Beisein des Kreisvorsitzendend Wolfgang Bohne (3.v.l. in der hinteren Reihe).

Hecklingen/Egeln/Staßfurt - Wolfgang Bohne aus Groß Börnecke bleibt Vorsitzender des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Aschersleben-Staßfurt. Er wurde in einer Versammlung im Hotel „Stadt Bernburg“ in Hecklingen von den Mitgliedern einstimmig in seinem Amt bestätigt worden, welches er seit vier Jahren ausübt.