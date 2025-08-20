Kritiker des geplanten Spielplatzes an der Baumeckerstraße in der Erich-Weinert-Siedlung in Leopoldshall haben nun auch eine Unterschriftensammlung gestartet. Unter anderem gehe es um Naturschutz. Doch es gibt noch weitere Argumente und alternative Ideen.

Widerstand in der Erich-Weinert-Siedlung in Staßfurt: Anwohner um Sabine Ernst (vorne links) und Manuela Krüger (vorne 2. von rechts) sind gegen einen Spielplatz am Ende der Baumeckerstraße – und haben jetzt ebenfalls eine Unterschriftensammlung gestartet.

Staßfurt - Ein greller Schrei am blauen Himmel sorgt für Aufmerksamkeit. Ruhig und bedächtig zieht der Rotmilan über der Baumeckerstraße seine Kreise, während weiter unten auf der Erde die Menschen diskutieren. „Hallo, Schatz“, ruft Manuela Krüger beim Blick nach oben und lächelt. Als Mitglied im Verein „Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale“ (AHA) hat sie oft mit verschiedenen Vögeln zu tun. „Er ist mein Freund“, ergänzt Sabine Ernst und nickt. Es ist immer derselbe Rotmilan, der über der Erich-Weinert-Siedlung kreist. Sein Horst ist im angrenzenden Wäldchen hinterm Acker, hinter der Liethe. Dort, wo ein Spielplatz entstehen soll, der heiß diskutiert wird.