Soll in der Erich Weinert Siedlung in Staßfurt am Ende der Baumeckerstraße ein Spielplatz entstehen? Befürworter und Gegner lieferten sich ein Wortgefecht im Ortschaftsrat. Nun gibt es Kompromissvorschläge.

Die Baumeckerstraße endet als Sackgasse kurz vor der Liethe im Osten Staßfurts. Hier soll ein 20 mal 30 Meter großer Spielplatz entstehen.

Staßfurt - Stephan Czuratis wandte sich halbironisch an über 30 Personen im Raum. „Ich setze gleich Menschen auseinander“, rief der Staßfurter Ortsbürgermeister (CDU) bei der Sitzung des Ortschaftsrates Staßfurt am Montagabend in den Saal im Haus am See. Wieder einmal wurde es laut. Es wurde erzählt, diskutiert. Und Wortbeiträge waren so zum Teil kaum zu verstehen. Es war eine besondere Sitzung, weil es besonders viele Gäste gab. Gleich 13 Einwohner hatten den Weg zur Sitzung des Ortschaftsrates gefunden. Und das aus einem einzigen Grund: Die Diskussion um die geplante Errichtung eines Spielplatzes am nordöstlichen Ende der Baumeckerstraße in der Erich Weinert Siedlung. Acht Befürworter trafen auf fünf Gegner des Vorhabens, allesamt Einwohner der Siedlung. Die Argumente standen sich diametral gegenüber.