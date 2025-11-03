Die Handwerkskammer hat Hannelore Schmidt, Inhaberin des Friseur-Salons an Staßfurts Hamsterweg, mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Ein Besuch im Salon.

Seit 1975 Friseurmeisterin: Hannelore "Hanne" Schmidt mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Magdeburg.

Staßfurt - Seit 1967 und damit 58 Jahren ist Hannelore „Hanne“ Schmidt (Jahrgang 1951) für ihre Kunden da, wenn es um Haare und Wohlgestalt geht – seit 35 Jahren mit eigenem Laden. Die Handwerkskammer Magdeburg zeichnete Staßfurts Urgestein des Friseurgewerks jüngst mit dem Meisterbrief in Gold aus. Für 50 Jahre meisterlicher Arbeit.