Das Theater der Altmark inszeniert für sein Open-Air-Musical 2026 Monty Python's „Spamalot“. Was noch fehlt, ist ein Name für die Freilichtbühne. Drei Vorschläge stehen zur Wahl.

Wie soll die neue Freilichtbühne am Hafen in Tangermünde heißen?

So könnte die Zuschauertribüne des Freilufttheaters aussehen, die 2026 auf der Hafenpromenade in Tangermünde stehen soll.

Tangermünde. - Tangermünde erhält 2026 eine Freilichtbühne. Die Kaiserstadt und das Theater der Altmark in Stendal haben das Open-Air-Projekt gemeinsam ins Leben gerufen. Musical, Zeitplan und Finanzierung stehen fest. Doch wie soll die Freilichtbühne heißen?

Eine achtköpfige Jury bestehend aus Vertretern des Theaters der Altmark, der Stadt Tangermünde und des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes hatte am Wochenende die Qual der Wahl. Insgesamt 330 Vorschläge wurden eingesendet. Am Ende hat sich die Jury nach gut drei Stunden Diskussion für drei Namen entschieden, die noch bis Sonnabend, 8. November, zur Abstimmung stehen.

Lesen Sie auch: Freilichtbühne an der Elbe: Stendaler Theater plant Kooperation mit Tangermünde

Die Namen „TangerDock“, „Hafenbühne“ und „Karlsbühne“ stehen zur Auswahl. Auf der Webseite www.tda-stendal.de finden Interessierte einen Link zur Abstimmung, der zur Umfrage-Seite www.empirio.de/s/lodtpGGZlG führt.

Ohne Registrierung oder Anmeldung kann mit einem Klick eine Stimme für den favorisierten Namen abgegeben werden. Das Voting begann am 1. November. Laut Theater der Altmark haben innerhalb von 24 Stunden bereits mehr als 200 Menschen ihre Stimmen abgegeben.

Egal ob „TangerDock“, „Hafenbühne“ oder „Karlsbühne“: Das Open-Air-Theater in Tangermünde verspricht 2026 ein Spektakel zu werden. Das Theater der Altmark inszeniert das Musical „Spamalot“, die Bühnenfassung von Monty Python’s „Ritter der Kokosnuss“.

Lesen Sie auch: Open-Air-Theater in Tangermünde: Damit der Hafen zur Freilichtbühne wird

Gut 500 Zuschauer finden auf der Tribüne Platz. Die Premiere am 20. Juni 2026 ist nach Angaben der Theater-Webseite jetzt schon ausverkauft. Neben zwei Schulvorstellungen gibt es noch neun weitere Termine für das Open-Air-Musical. Ein Blick auf die noch verbliebenen Plätze zeigt, dass die Karten für „Spamalot“ in Tangermünde gut sieben Monate vor der Premiere stark nachgefragt sind.