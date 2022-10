GPS-Technik: Warum immer mehr Landwirte bestohlen werden

Viele Landwirte fahren heute nur noch GPS gestützt raus aufs Feld. Das wissen offenbar auch Diebe. In jüngster Zeit ist es im Salzlandkreis zu häufigen Diebstählen der teuren Technik gekommen.

Staßfurt - Das Muster ist immer gleich. Diebe verschaffen sich nachts Zugang zu Traktoren, bauen GPS-Technik samt zugehöriger Antennen aus, verschließen wieder alles und verschwinden. So ist es allein in der vergangenen Woche im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt drei Mal passiert.