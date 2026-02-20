Andrea und Falk Voß geben nicht auf. Im August 1989 ist ihr Sohn Patrik für tot erklärt worden. Doch die beiden sind überzeugt, dass er noch lebt. Nun ergreifen sie weitere Maßnahmen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Güsen - Schon seit fast 40 Jahren quält Andrea und Falk Voß eine Frage: Wo ist unser Sohn? Im August 1989 ist der sieben Monate alte Patrik im Burger Krankenhaus für tot erklärt worden. Doch das haben die beiden nicht geglaubt, glauben es bis heute nicht. Mut machen ihnen Reaktionen auf die Volksstimme-Berichterstattung. Und sie planen nächste Schritte.