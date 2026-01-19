Staßfurt startet langsam in die neue Badesaison, einen Vorgeschmack gab es am Sonntag im Strandsolbad – mit TV- und Theaterstar Wigald Boning. Ein Vorab-Besuch.

Vor seinem Auftritt im Salzlandtheater machte Wigald Boning (Vierter von rechts, mit Fellmütze) Station in Staßfurts Strandsolbad.

Staßfurt - Vor dem nachmittäglichen Auftritt in Staßfurts Salzlandtheater – Titel: „Herr Boning geht baden“ – testete Comedian Wigald Boning am Sonntag die Wasserqualität der Stadt. Beim Anbaden im als einziges Binnen-Salzwasser-Freibad Mitteleuropas geltenden Strandsolbad gab er mit rund 20 Mitstreitern den Startschuss zur neuen, gewöhnlich nach dem Frühlingsbeginn Ende März beginnenden Saison. Vor den Augen der in etwa ähnlich stark vertretenen Feuerwehren der Stadt wie Löderburgs. Begleitet von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Gästen. Als Schlusspunkt der Tournee.