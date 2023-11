Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Die Nachricht flog in den Herbstferien per Post in der Schule ein und erreichte die Schulleiterin daher erst in dieser Woche. Weil Kathrin Hartmann aber eben auch Volksstimme-Leserin ist, hatte die Schulleiterin der Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt die frohe Kundschaft schon vorher aus der Zeitung erfahren: Die Uhland-Schule ist zusammen mit der Kita „Struwwelpeter“ eines der 30 Tandems, die für das Modellprojekt mit dem Titel „Kooperation Schule und Hort“ vom Bildungsministerium ausgewählt wurden, ein Pilotprojekt zum Ganztag an Grundschulen. „Ich habe damit gar nicht gerechnet“, gibt die Schulleiterin zu. „Schließlich hatten sich ja über 100 Schulen beworben. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut.“