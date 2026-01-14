weather regenschauer
  4. Ameos-Klinikum: Grüne Damen freuen sich auf mehr Patienten

Der Großteil der Grünen Damen ist nach Calbe abgewandert, aber auch bei Ameos in Staßfurt sind die Kranken- und Altenhelfer nach wie vor präsent.

Von Tobias Winkler 14.01.2026, 12:00
Die drei Grünen Damen der Staßfurter Ameos-Klinik.
Die drei Grünen Damen der Staßfurter Ameos-Klinik.

Staßfurt - Mitte 2024 schloss das Ameos-Klinikum Staßfurt die meisten seiner Stationen, insbesondere die geriatrischen, altersmedizinischen Angebote jedoch blieben der Stadt erhalten. Und mit der Tagesklinik die Grünen Damen der Evangelischen Kranken- und Altenhilfe. Von einst elf Ehrenamtlerinnen sind acht nach Calbe, ins Saale-Krankenhaus, die Fachklinik für Innere Medizin und Geriatrie, gewechselt. Drei wollen nach wie vor und weiter für Ameos, in Staßfurt und für Staßfurt, arbeiten. Als vertrauensvolle wie verlässliche Helfer der hiesigen Altersmedizin. Gerüchten zufolge strebt die Station eine Verdopplung des Patientenaufkommens an.