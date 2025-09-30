In der Stadt Güsten gibt's derzeit zahlreiche Baustellen: Radwege werden saniert und neu gebaut, Straßen asphaltiert, Trinkwasserleitungen verlegt.

Güsten baut Radwege und in der Schul-Pause unter Beobachtung

Die Baustelle vor der Schule in Güsten findet auch großes Pausen-Interesse.

Güsten. - Nicht nur der Bahnhof ist derzeit in Güsten eine Baustelle. In zahlreichen Straßen der Ränzelstecherstadt sind Bautätigkeiten zu beobachten. Auch vor der Schule. Hier findet am Stadtgraben die Umgestaltung des Bereichs zwischen Schulgebäude und Sporthalle reges Pausen-Interesse. Dieser Straßenabschnitt soll bald dem Fahrradverkehr vorbehalten sein, auch zum Verweilen einladen, Fahrrad-Reparaturen ermöglichen.