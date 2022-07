Güsten: Ex drückt neuem Bürgermeister die Daumen

Güsten - „Ich habe die Amtskette mitgebracht“, spielt der Noch-Bürgermeister auf die angeblich größte Sorge „der Presse“ an. „Aber wichtiger ist ja das Siegel. Das kriegst du noch nicht“, lässt Helmut Zander in gewohnter Manier und mit erhobenem Zeigefinger seinen Nachfolger wissen. Michael Kruse, dessen Ehrenamt am 7. Juli beginnt, sagt nicht viel zur Amtsübergabe. Sie sei reibungslos erfolgt. Und er habe die Zusage, so der neue Bürgermeister von Güsten in den Ratssaal, vorbeikommen zu dürfen, wenn er eine Frage habe. „Ein Bier hat er auch immer für mich.“