Ein Mitarbeiter „außer Dienst gesetzt“. Verwaltungsleiter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper spricht von „schwerwiegenden Vorwürfen“. Geht's um Datenschutz?

Güsten. - Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat aktuell keine Ordnungsamtsleiterin. Manuela Hüddersen, über viele Jahre im Dienst der Verbandsgemeinde stehend, zuletzt als Fachbereichsleiterin Bürgerservice unter anderem auch für Ordnungsamts-Angelegenheiten verantwortlich, hat ihren bisherigen Aufgabenbereich nicht mehr. „Der Fachbereich ist aufgelöst“, erklärte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jan Ochmann als Leiter der Saale-Wipper-Verwaltung auf Nachfrage der Staßfurter Volksstimme zu den Gründen weiter. Und, dass es „schwerwiegende Vorwürfe – das Vertrauensverhältnis betreffend“ gegeben habe.