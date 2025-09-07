weather wolkig
  4. Querelen im Rathaus: Güsten: Saale-Wipper-Ordnungsamtschefin ihres Amts enthoben

Querelen im Rathaus Güsten: Saale-Wipper-Ordnungsamtschefin ihres Amts enthoben

Ein Mitarbeiter „außer Dienst gesetzt“. Verwaltungsleiter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper spricht von „schwerwiegenden Vorwürfen“. Geht's um Datenschutz?

Von Falk Rockmann 07.09.2025, 06:38
Unterm Dach des Güstener Rathauses rumpelt’s gerade. Foto: Engelbert Pülicher

Güsten. - Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat aktuell keine Ordnungsamtsleiterin. Manuela Hüddersen, über viele Jahre im Dienst der Verbandsgemeinde stehend, zuletzt als Fachbereichsleiterin Bürgerservice unter anderem auch für Ordnungsamts-Angelegenheiten verantwortlich, hat ihren bisherigen Aufgabenbereich nicht mehr. „Der Fachbereich ist aufgelöst“, erklärte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jan Ochmann als Leiter der Saale-Wipper-Verwaltung auf Nachfrage der Staßfurter Volksstimme zu den Gründen weiter. Und, dass es „schwerwiegende Vorwürfe – das Vertrauensverhältnis betreffend“ gegeben habe.