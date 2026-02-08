Güstener Karneval lässt auch zum 62. mit vielen musikalischen Talenten den Saal beben, begrüßt Neundorfer Narren mit „Kra-Kra!“ und Staßfurter mit „Pfeffer!-Salz!“

Hier wird zur Aloha-Party mit der FGR-Band und Andy G. auch in Zweierreihe gerudert, was das Zeug hält.

Güsten/Neundorf/Staßfurt. - Beim 62. Güstener Karneval ertönen neben „Ränzelstecher helau!“ auch die Schlachtrufe „Neundorf Kra-Kra!“ und für die Gäste aus Staßfurt „Pfeffer! – Salz!“. Der ausverkaufte Saal vom Hotel Stadt Güsten als stabile Hochburg des Frohsinns ist auch 2026 eine erste Adresse. Vor allem wissen das Freunde der Fünften Jahreszeit zu schätzen, auf deren Sälen solche Traditionen leider Geschichte sind.